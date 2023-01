POL-HOM: Diebstahl von Fahrrad - Innenstadt Homburg

Homburg (ots) - Am Sonntagmorgen, den 15.01.2023, stellten Spaziergänger im Wald zwischen Homburg und Kirrberg, in der Nähe der Kirrberger Fischerhütte, eine größere Menge an Müll fest. Die bislang unbekannten Täter hatten diesen vermutlich in der Nacht dort unerlaubt abgeladen. Durch die Müllablagerung entstand kein konkreter Schaden für die Umwelt. Es handelte sich augenscheinlich um Hausmüll. Zeugen, die ...

