POL-HOM: Täter-Duo stiehlt Geldbeutel

Bexbach und Bous (ots)

Die beiden Beschuldigten begaben sich in einen Discounter in der Kleinottweilerstraße in Bexbach und entwendeten in einem unbemerkten Moment am 20.10.2022 um 13:41 Uhr den Geldbeutel der Geschädigten aus ihrer Handtasche. Anschließend begaben sie sich zu einem Geldautomaten und hoben 1000 EUR ab.

Am selben Tag begaben sie sich in einen Discounter in Bous und agierten im selben modus operandi.

Bei sachdienlichen Hinweisen bitten wir hiesige Dienststelle zu informieren.

