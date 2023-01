Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitswirksamer Beziehungsstreit in Erbach

Homburg (ots)

Am Mittag des 14.01.2023 kam es in der Berliner Straße in Erbach auf einem Parkplatz des dortigen Drogeriemarktes zur verbalen Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau (beide Personen Mitte 20). Durch die lautstarke Auseinandersetzung wandten sich mehrere Personen der Szenerie zu und versuchten die Streitigkeit zu schlichten. Der Mann entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Polizei mit seinem Pkw von der Örtlichkeit. Letztendlich konnten beide Parteien zu dem Vorfall angehört werden, machten aber unterschiedliche Schilderungen des Geschehens.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, auch hinsichtlich etwaiger Straftaten machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

