Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Täterfeststellung nach Dieseldiebstahl durch die Polizei Homburg

Homburg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23:30 Uhr, wurde der PI Homburg durch einen aufmerksamen Lkw-Fahrer eine verdächtige Mitteilung auf dem Industriegelände "Am Zunderbaum" in 66424 Homburg gemeldet. Durch die vor Ort eingetroffenen Beamten konnte ein silberner Ford Galaxy mit slovakischem Kennzeichen mit fünf männlichen Personen (21-68 Jahre, alle slowakische Staatsangehörige) festgestellt werden. Diese hatten sich zuvor Zutritt zu einem umfriedeten Firmengelände verschafft und von einem dort abgestellten Lkw mit remscheider Kreiskennzeichen Diesel im Wert von ca. 140 EUR abgezapft. Einen Teil des Diebesguts hatten sie bereits vor Eintreffen der Polizei in ihren mitgeführten Pkw umgefüllt. Durch die Tatbegehung entstand kein Sachschaden. Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die zusätzlich sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

