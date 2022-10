POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Mann entzündet Gas aus Gasflasche in Geschäftsräumen - Einsatz von Spezialeinheiten

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Autofahrer, der am Freitag, 30.09.2022, an der Olper Straße ein geparktes Auto beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt hat. Ein 32-jähriger Bielefelder parkte seine Mercedes C-Klasse zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Olper Straße. Der Pkw stand am Ende der Sackgasse am rechten Fahrbahnrand und in ...

