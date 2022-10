Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Geparkter Pkw in Brackwede beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Autofahrer, der am Freitag, 30.09.2022, an der Olper Straße ein geparktes Auto beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt hat.

Ein 32-jähriger Bielefelder parkte seine Mercedes C-Klasse zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Olper Straße. Der Pkw stand am Ende der Sackgasse am rechten Fahrbahnrand und in Fahrtrichtung der Südstraße.

Der 32-Jährige meldete der Polizei erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront seines Mercedes, die von einem unbekannten Fahrzeug stammten. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden auf 5.000 Euro.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

