Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Moselstraße in 66424 Homburg

Homburg (ots)

Am 13.01.2023 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Moselstraße in 66424 Homburg, Ortsteil Erbach unmittelbar vor dem Anwesen Nr. 2 ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei kollidierte der unbekannte Täter beim rückwärts Ausparken mit seinem rechten Fahrzeugheck mit der linken Fahrzeugfront des Geschädigten. Am Pkw des Geschädigten (homburger Kreiskennzeichen, schwarzer VW Passat)entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugfront in Höhe von 200 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Täter unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grünen oder gelben Nissan, Modell unbekannt, mit kusler Kreiskennzeichen handeln.

Zeugen, die zusätzlich sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

