Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatzgelände Kaufland, Robert-Bosch-Straße, 66424 Homburg

Homburg (ots)

Am Morgen des 14.01.2023 kommt es auf dem Parkplatzgelände des Kauflands in Homburg im Tatzeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wird nach derzeitigem Ermittlungsstand durch eine bislang unbekannte Person die Fahrzeugtür seines PKW an ein daneben geparkten schwarzen PKW der Marke Renault, Typ Laguna mit PS-Kreiskennzeichen gestoßen, woraufhin an dem PKW Sachschaden in Höhe von 1000 entsteht. Der Verursacher entfernt sich daraufhin mit dem PKW von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebe-ten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

