POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Handyshop

Bensheim (ots) - Ein 59 Jahre alter Mann wurde am Montagabend (08.05.), gegen 21.30 Uhr, in der Heidelberger Straße vor einem Wohnhaus von einem Unbekannten attackiert und anschließend seines Geldbeutels beraubt. Der 59-Jährige fiel bei dem Angriff durch einen Stoß zu Boden. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit seiner Beute zu Fuß vom Tatort in den Jakobsweg. Der 59-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art ...

