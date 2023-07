Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 06.07.2023

Peine (ots)

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach räuberischem Ladendiebstahl

Am 05.07.2023, um 20:29 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Wiesenstraße zunächst zu einem räuberischen Diebstahl. Durch einen Mitarbeiter des Supermarkts konnte festgestellt werden, wie der 24-jährige Beschuldigte Spirituosen aus dem Regal entnahm und unter seiner Jacke versteckte. Der Versuch des Mitarbeiters, den Beschuldigten festzuhalten, blieb erfolglos. Der Beschuldigte schlug den Supermarkt-Mitarbeiter auf den Arm, riss sich los und flüchtete, wobei er sämtliches Diebesgut verlor. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Beschuldigte durch eine eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung gesichtet und fußläufig verfolgt. Der Beschuldigte, der auf seinem Weg diverse Fahrräder umwarf, um die Verfolgung zu erschweren, wurde durch einen Polizeibeamten zu Boden gebracht. Hierbei trat und biss der Beschuldigte wiederholt gezielt nach den eingesetzten Beamten. Durch die entstandenen Verletzungen, mussten die Polizeibeamte in der Notaufnahme des Klinikums Peine erstversorgt werden und sind vorerst nicht dienstfähig.

