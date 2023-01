Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Busfahrerin - Zeugen gesucht

Neuenrade (ots)

Eine 52-jährige Busfahrerin wurde am Dienstagabend, gegen 19:00, durch Unbekannte überfallen, nachdem sie im Bereich der Bahnhofstraße ihre eigentliche Fahrt beendet hatte. Nachdem augenscheinlich alle Fahrgäste an der dortigen Endhaltestelle ausgestiegen waren, fuhr sie mit dem Bus auf der Küntroper Straße in Fahrtrichtung Ortslage Küntrop weiter. Aus dem hinteren Bereich des Busses näherte sich jedoch während der Fahrt ein ca. 1.60m großer, sehr schmächtiger Mann mit braunen Augen. Er war mit einem dunklen Hoodie, einer weißen FFP 2 Maske und Handschuhen bekleidet. Unter Vorhalt eines Cuttermessers forderte er auf englischer Sprache mit osteuropäischem Akzent Bargeld. Dieses händigte ihm die 52-Jährige aus. Im weiteren Verlauf kam es zwischen der Geschädigten und dem unbekannten Täter zu einem Handgemenge, in welchem es der Frau gelang dem Täter das Messer zu entreißen. Der Täter flüchtete mit Beute und einer weiteren Person, die sich offenbar ebenfalls im Bus aufhielt, aus dem Bus und über den Gehweg weiter in Richtung Neuenrade. Die zweite Person wird als vermutlich weiblich, ca. 1.60m groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Die sofort alarmierten Polizisten konnten den Täter sowie die Begleitperson im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Die 52-Jährige wurde im Rahmen des Handgemenges verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die beiden Personen während der Busfahrt oder im Rahmen der Flucht beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

