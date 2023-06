Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Unwetter verursacht Einsätze im Stadtgebiet

Bottrop (ots)

Das Unwettertief, das am gestrigen Donnerstag über weite Teile des Landes zog, sorgte auch in Bottrop für Einsätze. Nachdem es bis zum Abend zunächst nur zwei wetterbedingte Einsätze gab, verursachte der anhaltende Starkregen am späten Abend viele weitere Einsätze. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um vollgelaufene Keller und abgebrochene Äste. Die Einsatzstellen waren dabei über das gesamte Stadtgebiet auf nahezu alle Stadtteile verteilt. Der Großteil der Einsätze konnte schnell abgearbeitet werden, da es sich in der Regel nur um kleinere eingedrungene Wassermengen in Kellern handelte.

Aufwändiger gestalteten sich die Arbeiten an der Brakerstraße. Hier standen die Kellerräume eines Gewerbebetriebs unter Wasser. Umgehend wurden mehrere Pumpen eingesetzt. Da immer weiter Wasser aus der Kanalisation nachfloss, wurde das Tiefbauamt zur Einsatzstelle nachgefordert. Die Mitarbeiter des Tiefbauamts konnten die Kanalisation im betroffenen Bereich so weit abdichten, dass kein weiteres Wasser in den Keller eindrang. Auch in einem benachbarten Betrieb drohte das Wasser über eine Baugrube in eine Lagerhalle zu laufen. Hier konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte das Wasser aus der Baugrube abgepumpt werden, bevor Schaden am Gebäude entstand.

Um 02:02 Uhr wurde der Löschzug zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Betrieb auf der Prosperstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass hier eindringendes Regenwasser zu einem Fehlalarm geführt hatte, so dass die Kräfte schnell wieder einrücken konnten.

Insgesamt wurden 27 Einsätze abgearbeitet. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt, Boy, Vonderort, Kirchhellen, Grafenwald und Feldhausen im Einsatz. Gegen 3 Uhr am Freitagmorgen waren alle Einsätze beendet. Personen kamen bei keinem Einsatz zu Schaden. (Du)

