FW-BOT: Wohnungsbrand in Bottrop-Eigen - 6 Personen verletzt

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde am heutigen Freitagmorgen um 06:50 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf dem Nordring in Bottrop-Eigen alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war es aus ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung in einer Wohnung im 2. Obergeschoss gekommen.

Beim Eintreffen des Löschzuges hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Der Wohnungsinhaber wurde durch die Verpuffung schwer, 5 weitere Bewohner des Hauses leicht verletzt. Der Rettungsdienst begann umgehend mit der Versorgung der Verletzten. Zur Unterstützung wurden weitere Rettungskräfte aus Bottrop und Oberhausen sowie ein Rettungshubschrauber angefordert.

Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung in der Wohnung mit einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Ein weiterer Trupp kontrollierte das Dachgeschoss. Aufgrund der starken Rauchentwicklung in der Erstphase des Einsatzes wurde eine vorsorgliche Warnung über die WarnApp NINA ausgelöst. Gegen 08:00 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Die 6 Verletzten wurden im weiteren Verlauf des Einsatzes mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein Transport des Schwerverletzten per Rettungshubschrauber war nicht erforderlich. Für die unverletzten Betroffenen wurde eine Betreuungsstelle in einer nahegelegenen Senioreneinrichtung geschaffen.

Insgesamt war die Feuerwehr Bottrop mit ca. 80 Einsatzkräften vor Ort. Neben dem Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 waren die Freiwilligen Feuerwehren Eigen, Fuhlenbrock, Grafenwald sowie die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen mit einer weiteren Drehleiter im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt stand für weitere Einsätze im Stadtgebiet bereit.

Derzeit laufen noch letzte Nachlösch- und Aufräumarbeiten. Nach dem Abschluss wird das Haus der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. (Du)

