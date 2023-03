Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach nächtlichem Einbruch in Elektrofachgeschäft gesucht

Hagen-Mitte (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden (16.03.) kam es zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft - die unbekannten Täter flüchteten. Gegen 4.40 Uhr meldeten sich Zeugen und gaben an, auf ein Scheibenklirren aufmerksam geworden zu sein. In der Marienstraße habe ein hochmotorisierter Audi mit laufendem Motor vor dem Geschäft gestanden. Augenscheinlich wartete der Fahrer auf andere Personen. Als er auf die Zeugen aufmerksam wurde, hupte er. Daraufhin kamen zwei maskierte Männer durch eine eingeschlagene Scheibe aus dem Geschäft. Sie trugen weiße Ganzkörperoveralls. Auf einer der Masken sei ein Totenkopf-Muster gewesen. Die Personen luden Taschen in den Kofferraum, stiegen in das Auto und fuhren schnell in Richtung Hochstraße davon. Bei dem Fluchtauto handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen roten Audi A7, der Baureihe C8 aus der neuesten Serie. Es waren gestohlene Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Angaben zum Diebesgut konnten zudem noch nicht getroffen werden. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen flüchteten die Täter mit dem Audi über die Hochstraße, den Bergischen Ring und dann die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Eilpe. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat der Polizei Hagen. (arn)

