Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb bedroht Mitarbeiter mit Messer und leistet massiven Widerstand

Hagen-Boele (ots)

Nachdem ein 32-Jähriger am Mittwoch (15.03.) bei einem Ladendiebstahl einen Mitarbeiter mit einem Messer bedrohte und von Polizisten vorläufig festgenommen wurde, leistete der Mann massiven Widerstand. Gegen 20 Uhr versuchte der Mann zunächst in einem Lebensmittelgeschäft in der Freiligrathstraße zwei Wodka-Flaschen zu entwenden, wurde hierbei jedoch beobachtet. Im Büro des Ladendetektivs zeigte er sich zunächst umgänglich. Als er jedoch seine Adresse angeben sollte und über die Hinzuziehung der Polizei informiert wurde, holte er ein Messer aus der Hosentasche. Dies hielt er zusammengeklappt in der Hand, bis er schließlich aus dem Büro rannte. Der 32-Jährige konnte durch den Mitarbeiter eingeholt werden, bei einer Rangelei beleidigte der Ladendieb den Detektiv vulgär. Nach Eintreffen der Polizei stimmte der 32-Jährige einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Gerät zeigte über 1,6 Promille an. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. Während der Fahrt zum Polizeigewahrsam zeigte er sich durchgehend sehr aggressiv und uneinsichtig. Er versuchte eine Polizistin anzuspucken, zog seine Beine nach oben, um nach ihr zu treten und bäumte sich auf. Im weiteren Verlauf mussten die Einsatzkräfte sogar die Fahrt unterbrechen, um den hoch aggressiven 32-Jährigen zu bändigen. Die Staatsanwaltschaft ordnete nach Einlieferung in das Polizeigewahrsam die Entnahme einer Blutprobe bei dem 32-Jährigen an. Der Mann erhielt Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls mit Waffen, Bedrohung, Beleidigung sowie Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (arn)

