Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Strohballenbrand in Kirchhellen

Bottrop (ots)

Um 03:52 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bottrop der Brand mehrerer Strohballen am Brabecker Weg gemeldet. Die Leitstelle alarmierte umgehend den Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Kirchhellen und Grafenwald. Beim Eintreffen brannten Strohballen auf einer Länge von 100 Metern in voller Ausdehnung. Mehrere Bäume in unmittelbarer Umgebung waren bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Diese wurden als erste Maßnahme mit 5 C-Rohren gekühlt. Anschließend ließen die Einsatzkräfte die Strohballen kontrolliert abbrennen. Zur Sicherheit blieb ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen noch bis in die Mittagsstunden vor Ort, um ein Wiederaufflammen des Strohs zu verhindern. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Kirchhellen und Grafenwald mit insgesamt ca. 50 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell