POL-VIE: Einbrecher gelangen in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld erbeutet

Nettetal - Leuth (ots) - Am Dienstagmorgen, um 05:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Straße May in Nettetal zu gelangen. Der schlafende 57-jährige Bewohner der Tatortwohnung bemerkte ein Geräusch an der Wohnungstür und ging daraufhin an ein danebenliegendes Fenster. Er konnte erkennen, wie eine unbekannte Person das Treppenhaus ...

mehr