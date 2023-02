Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal - Leuth: Einbrecher von Bewohner überrascht - Zeugen gesucht

Nettetal - Leuth (ots)

Am Dienstagmorgen, um 05:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Straße May in Nettetal zu gelangen. Der schlafende 57-jährige Bewohner der Tatortwohnung bemerkte ein Geräusch an der Wohnungstür und ging daraufhin an ein danebenliegendes Fenster. Er konnte erkennen, wie eine unbekannte Person das Treppenhaus fluchtartig verließ. Anschließend sah er die Beschädigungen an der Wohnungstür.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Ihre Hilfe: Haben Sie verdächtige Feststellung zur Tatzeit im Bereich der Straße May gemacht? Melden Sie ich bitte unter der 02162/377-0. /cb (117)

