FW-BOT: Verkehrsunfall mit 2 PKW auf der BAB 2

Bottrop (ots)

Am heutigen Samstagmorgen erreichte eine Notfallmeldung durch eine automatische Meldung einer Smartwatch um 08:16 Uhr die Leitstelle der Feuerwehr in Bottrop. Auf der Bundesautobahn A2 in Fahrtrichtung Hannover ist es zu einem Unfall mit 2 PKW gekommen. Der Notruf wurde durch die Smartwatch selbst abgesetzt. Parallel zur Verkehrsabsicherung wurde sofort die medizinische Versorgung der betroffenen Personen durchgeführt. Zwei Personen hatten vor Eintreffen der Feuerwehr bereits ihre Fahrzeuge verlassen können. 2 Personen konnten mit Hilfe der Einsatzkräfte die Fahrzeuge verlassen. 3 Personen wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Einsatz konnte gegen 09:20 Uhr beendet werden. Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 25 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Eingesetzt waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Fuhlenbrock. Während des Einsatzes mussten 2 Fahrbahnen gesperrt werden, dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hinter dem Autobahndreieck Bottrop in Fahrtrichtung Hannover. (Ne)

