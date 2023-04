Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr kollidierte an der Kreuzung Reinhold-Frank-Straße / Sophienstraße ein Radfahrer mit einem Pkw und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der 29-jährige Radfahrer befuhr die Sophienstraße in westliche Richtung auf dem Radfahrstreifen und missachtete eine rote Ampel. In der Folge kollidierte er mit einem Auto. Das Fahrzeug war auf der Reinhold-Frank-Straße in nördliche Richtung unterwegs.

Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ein Fahrzeuginsasse in dem beteiligten Pkw musste ambulant behandelt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell