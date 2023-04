Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbrüche in Kirchen und eine Kindertagesstätte - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Osterwochenende gewaltsam Zutritt in drei Kirchen und eine Kindertagesstätte in Ettlingen.

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen hebelten Eindringlinge Fenster und Türen mehrerer Kirchen auf. Im Inneren der Gebäude in der Pforzheimer Straße, der Augustin-Kast-Straße und am Kirchplatz durchwühlten die Unbekannten Schränke und Schubladen. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit Teil der Ermittlungen.

In der Heinrich-Magnani-Straße drangen unbekannte Täter offenbar in der Zeit zwischen Donnerstag und Montag über ein Fenster in eine Kindertagesstätte ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. In der Folge entfernten sich die Einbrecher unbemerkt. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden stehen derzeit noch nicht fest.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

