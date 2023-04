POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Mehrere Personen gerieten anlässlich einer Verlobungsfeier in der Nacht zum Sonntag in Grünwinkel in Streit, der in Körperverletzungen und mehreren Sachbeschädigungen endete. Auch die hinzugerufenen Polizei- und Rettungskräfte wurden angegangen, bespuckt, bedroht und vulgär beleidigt. Am Sonntag gegen 00:50 Uhr wurde die Polizei zu ...

mehr