Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Autotuning

Karlsruhe (ots)

Beamte des Kompetenzteams Autotuning der Karlsruher Polizei führten am "Car-Freitag", wie er in der Tuningszene genannt wird, gezielte Verkehrskontrollen durch. In den Fokus der Ordnungshüter gerieten sogenannte Poser, die mit teils illegalen Umbauten an nicht selten hochmotorisierten Autos am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Auch die Fahrtauglichkeit der meist jüngeren Fahrer wurde überprüft.

Bei annähernd jedem Fahrzeug stellten die Polizisten Verstöße fest. Im Zeitraum von 7 Stunden kontrollierten die Beamten 44 Fahrzeuge. Bei insgesamt 41 Autos waren technische Mängel durch Umbauten sowie Manipulationen an der Lärm- und Abgasanlage zu beanstanden. Zwei Verkehrsteilnehmern mussten die Beamten untersagen weiter zu fahren und stellten die Autos sicher.

Die gezielten Kontrollen sind nicht nur auf den Car-Freitag beschränkt. Die besonders geschulten Beamten haben auch außerhalb der Osterfeiertagen einen Blick auf die Szene.

Dennis Krull, Pressestelle

