Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, von Freitag, den 04.11.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unfallflucht auf Autobahn

A27. Am Donnerstagmittag wurde eine 47-Jährige Autofahrerin auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West, in Fahrtrichtung Walsrode, von einem Sattelzug überholt. Der Sattelzug, bei dem es sich vermutlich um einen Autotransporter handelte, wechselte noch vor Beendigung des Überholvorgangs den Fahrstreifen und touchierte den Pkw. Hierbei kam es zum Unfall. Die Frau erlitt einen Schock. Der Sattelzug setzte die Fahrt nach dem Ereignis weiter fort. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter der Tel.04232/945990 entgegen.

Landkreis Osterholz

+++ Unfallflucht auf Parkplatz +++ Unfallflucht in Lilienthal +++ Verkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht +++ Trunkenheit im Verkehr mit Verkehrsunfallflucht +++

Unfallflucht auf Parkplatz

Am Dienstagmorgen kam es in Osterholz-Scharmbeck auf dem Schotterparkplatz am Kirchenplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Bislang sind keine Täterhinweise vorhanden. Hinweise werden von der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791 3070 entgegengenommen.

Unfallflucht in Lilienthal

Lilienthal. Am Mittwochnachmittag kam es in Lilienthal auf dem Parkplatz des Netto an der Heidloge zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Einparken, vermutlich mit seiner Anhängerkupplung, einen ordnungsgemäß geparkten Dacia. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden an dem Dacia beläuft sich schätzungsweise auf mehrere Hundert Euro. Bislang sind keine Hinweise auf den Unfallverursacher vorhanden. Hinweise werden von der Polizeistation Lilienthal unter der Telefonnummer 04298 465660, oder von der Polizei Osterholz unter der Nummer 04791 3070 entgegengenommen.

Verkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag kam es in Osterholz-Scharmbeck im Kurvenbereich der B 74 auf Höhe der Abfahrt Buschhausen zu einer Verkehrsgefährdung. Hierbei schnitt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren der Kurve in Fahrtrichtung Stade den Gegenverkehr. Der Fahrzeugführer des dort befindlichen VW Polo, welcher die B 74 in Fahrtrichtung Bremen befuhr, musste infolgedessen nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Fahrzeugführer, der zuvor den Gegenverkehr geschnitten hatte, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und kommt seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach. Bislang liegen keine Hinweise auf den verursachenden Pkw oder dessen Fahrzeugführer vor. Hinweise werden von der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/3070 entgegengenommen.

Trunkenheit im Verkehr mit Verkehrsunfallflucht Schwanewede. Am späten Donnerstagabend kollidierte ein 44-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel beim Linksabbiegen mit einem Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel am Junkernkamp in Schwanewede. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall konnte durch einen Zeugen beobachtet und gemeldet werden. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde der Pkw festgestellt. Der dazugehörige Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Der 44-jährige hatte einen Atemalkoholwert von über 0,5 Promille. Infolgedessen wurde sein Führerschein durch die Polizei sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell