Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher scheiterten

Greiz (ots)

Greiz: In der Nacht vom Montag zum Dienstag (15.11. bis 16.11.2021) drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße ein. Hier versuchten sie in insgesamt drei Wohnungen einzubrechen, was aber misslang. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell