POL-VER: ++Nach Handtaschenraub in der Poststraße: Polizei sucht Opfer und Zeugen++

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Am vergangenen Freitag (28.10.2022), gegen 14 Uhr, ist es in der Poststraße zu einem Raubüberfall gekommen. Dabei wurde einer älteren Frau von zwei dunkel gekleideten Jugendlichen die Tasche entrissen. Das Opfer ist bisher namentlich nicht bekannt. Sie und auch etwaige Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 mit dem Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck in Verbindung zu setzen.

