POL-OG: Biberach, Steinach - Folgenreiche Kontrollen

Biberach, Steinach (ots)

Am Sonntagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr wurden durch die Beamten des Polizeireviers Haslach Verkehrskontrollen durchgeführt und hierbei zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Überprüfung eines VW-Fahrers auf der K5353 in Fahrtrichtung Prinzbach ergaben sich bei dem 53-Jährigen Anhaltspunkte für das Fahren unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 0,7 Promille. Des Weiteren wurde ein 22-Jähriger in der Hauptstraße in Steinach genauer unter die Lupe genommen. Da der Renault-Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand wurde ein Schnelltest durchgeführt, welcher positiv hinsichtlich Cannabis verlief. Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige.

