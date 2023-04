Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Samstag, 06:50 Uhr, wurden in einem Neubaugebiet im Bereich der Sophie-Scholl-Straße / Keitländerstraße in Hambrücken mehrere Einbrüche verübt. So wurden ein Rohbau und mehrere Bauwägen aufgebrochen und Arbeitsmaterial im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

An den nachfolgenden Tagen setzte das Polizeirevier Bad Schönborn gemeinsam mit dem Polizeirevier Philippsburg verstärkt Streifen ein, um die Örtlichkeit im Auge zu behalten. Eine zivile Streife führte am Montag gegen 09:00 Uhr eine Personenkontrolle durch. Der 17-jährigen Tatverdächtige führte in einer Tasche von der Baustelle entwendetes Diebesgut mit sich. Der Jugendliche ergriff zunächst fußläufig die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später in der Weiherer Straße festgenommen werden. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Christina Dörfer, Pressestelle

