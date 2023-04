FW-BOT: Brennende Dunstabzugshaube in einem Mehrfamilienhaus

Feuerwehr Bottrop

Die Feuerwehr Bottrop wurde am Mittwochabend um 21:09 Uhr zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr zum Ostring alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle konnte eine brennende Dunstabzugshaube im EG. des Mehrfamilienhauses als Brandursache erkundet werden. Erste Löschmaßnahmen eines Bewohners mit einem Feuerlöscher von der gegenüberliegenden Tankstelle blieben erfolglos. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung bis in das Treppenhaus konnten 4 Personen im 1 OG. nicht mehr selbstständig ihre Wohnung verlassen. Da kein Rauch in die Wohnung eindrang wurden sie am Fenster betreut. Der Brand konnte schnell von einem Trupp unter Atemschutzgerät abgelöscht werden, sodass sich die weiteren Maßnahmen der Einsatzkräfte auf das Entrauchen des Hauses reduzierten. Alle Bewohner wurden von einem Notarzt gesichtet. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Der Einsatz konnte gegen 21:50 Uhr beendet werden. Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 25 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Berufsfeuerwehr wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Boy unterstützt. (Ec)

