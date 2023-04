Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Leblose Person in Teich gefunden

Bottrop (ots)

Am Abend des 10. April wurde die Feuerwehr Bottrop über den Notruf 112 über eine vermutlich leblose Person in einem Teich im Bottroper Ortsteil Batenbrock informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die gemeldete Situation. Die sofortige Rettung der Person aus dem Wasser wurde durch Kräfte der Feuerwehr durchgeführt. Umgehend durchgeführte Wiederbelebungsmaßahmen durch den Rettungsdienst und den Notarzt der Stadt Bottrop vor Ort blieben erfolglos. Eine gleichzeitig alarmierte Taucherstaffel der Feuerwehr Essen wurde an der Einsatzstelle nicht benötigt und konnte die Einsatzfahrt abbrechen. Die Feuerwehr Bottrop war mit 20 Kräften 60 Minuten im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Co.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell