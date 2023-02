Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Zoo: Fußballfans beschädigen Stadtbahnen und Sanitärräume beim Spiel Hannover 96 II gegen VfB Lübeck

Hannover (ots)

Am Sonntag, 05.02.2023, haben zahlreiche Fußballfans des VfB Lübeck bei An- und Abreise hannoversche Stadtbahnen beschädigt. Beim Einlass ins Eilenriedestadion gelangten einige Personen unkontrolliert ins Innere.

Nach bisherigen Informationen der Polizeiinspektion Hannover reisten am Sonntag etwa 400 Gästefans des VfB Lübeck per Fernzug nach Hannover an. Gegen 12:45 Uhr begaben sich die Personen geschlossen vom hannoverschen Hauptbahnhof in Richtung Kröpcke. Da diese jedoch nicht wie geplant in die Station Kröpcke gingen, um per Bahn zum Eilenriedestadion zu fahren, musste die Polizei die Gruppe kurzzeitig aufstoppen. Dabei provozierten mehrere Personen die Beamtinnen und Beamten lautstark und warfen Lebensmittel nach den Kräften der Reiterstaffel. Im Zuge dessen drängten Polizeikräfte die Betreffenden zurück.

Anschließend begaben sich die Lübecker Fans dann doch in eine Sonderbahn, die sie zum Stadion im hannoverschen Zooviertel brachte. Bei der Fahrt beklebten sie diese mit Aufklebern und rauchten vereinzelt im Abteil.

Am Eilenriedestadion angekommen, zündete eine Person sowohl einen Böller als auch mehrere Leuchtfeuerwerke. Anschließend gelangten etwa 40 Personen geschlossen und durch zügiges Vorbeidrängen an den Ordnungskräften durch den Einlass in das Stadion. Dies konnte nur durch erneutes Einschreiten der Polizei unterbunden werden.

Auch während des Spiels fielen diverse Gästefans durch lautstarkes Grölen und einzelne Becherwürfe Richtung Spielfeld auf. Vor allem stellten Polizeikräfte aber massive Beschädigungen der Sanitärräume im Stadion fest.

Nachdem das Spiel 1:1 ausgegangen war, begaben sich etwa 170 Personen der Fangruppe zur bereitgestellten Sonderbahn, um zurück zum hannoverschen Hauptbahnhof zu fahren. Auf dem Weg dorthin wurde die Bahn erneut mit Aufklebern beklebt und teilweise mit Schriftzügen beschmiert. Am Hauptbahnhof angekommen, führten Kräfte der Bundespolizei die Lübecker Fans zu einem Fernzug, mit welchem sie dann Hannover verließen. Auf dem Weg dorthin wurden erneut lautstarke Gesänge angestimmt und teilweise Passanten bepöbelt.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen diverser Straftaten gegen mehrere Personen im Zusammenhang dieses Ereignisses. Eine strafrechtliche Prüfung aller infrage kommenden Delikte läuft derzeit. /desch, ram

