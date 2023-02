Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter Täter entreißt Seniorin in Wettbergen die Handtasche - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein unbekannter Täter haben am Samstag, 04.02.2023, einer Seniorin im hannoverschen Stadtteil Wettbergen die Handtasche entrissen. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen, der Täter flüchtete mit einem Komplizen und der Beute in einem Pkw. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen hielt sich eine 84-Jährige am Samstagnachmittag gegen 13:40 Uhr zusammen mit ihrem gleichaltrigen Ehemann an ihrem Fahrzeug auf einem Garagenhof zwischen der Bergfeldstraße und der Neuen Straße auf. Plötzlich bog ein bislang unbekannter Mann um die Ecke, ging auf die Frau zu und entriss ihr unvermittelt die Handtasche. In der Folge kam die Frau zu Fall und stürzte mit dem Kopf auf den Boden. Die Seniorin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie zur Behandlung vorübergehend ins Krankenhaus musste.

Der Räuber rannte im weiteren Verlauf zu einem an der Bergfeldstraße stehenden Auto, in dem ein Komplize wartete. Das Fahrzeug fuhr schließlich davon. Ein Zeuge, der die Tat vom Balkon eines angrenzenden Wohnhauses mitbekam, gab an, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Opel Safira älteren Baujahrs handeln soll.

Der Haupttäter wird als circa 40 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß und dick beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und trug zum Zeitpunkt der Tat einen grauen Jogger und Turnschuhe. Zu dem Komplizen, der das Auto steuerte, ist lediglich bekannt, dass auch er circa 40 Jahre alt sowie dunkelhaarig gewesen sein soll. Zudem wurde durch Zeugen auch hier ein dunkler Teint wahrgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 zu melden. /ram

