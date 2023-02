Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Hinweise aus der Bevölkerung führen Polizei zu vermisstem Mann

Hannover (ots)

Seit Donnerstag hat die Polizei Hannover nach einem 56-jährigen Vermissten aus dem Bereich Döhren gesucht. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Mann am Freitagabend in Bemerode angetroffen werden. Der 56-Jährige war nach ersten Erkenntnissen wohlauf und wurde zurück in die Pflegeeinrichtung gebracht, in der er zuletzt wohnte.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.

Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell