POL-H: Hannover-Wülfel: Drei Männer schießen mit Schreckschusspistole

Am Mittwoch, 01.02.2023, haben drei Männer im Alter von 21, 24 und 28 Jahren auf einem Supermarktparkplatz an der Hildesheimer Straße mit einer Schreckschusspistole herumgeschossen. Im Anschluss wurde die Wohnung eines 28-Jährigen an der Hildesheimer Straße durchsucht. Die Polizei stellte bei der Durchsuchung zwei Schreckschusspistolen sicher.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariates Hannover-Döhren meldete gegen 16:10 Uhr eine 42-jährige Zeugin der Notrufzentrale der Polizei, dass drei Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Hildesheimer Straße zwischen den Straßen "Am Mittelfelde" und "Am Eisenwerk" mit einer Schreckschusspistole herumschießen. Sofort entsandte Funkstreifenwagen konnten jedoch die Männer vor Ort nicht mehr antreffen. Jedoch fanden sie Patronenhülsen auf dem Parkplatz. Zeugen informierten die Einsatzkräfte, dass die Personen in ein Wohnhaus im Nahbereich verschwunden waren. Durch interne Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 28-Jährigen, welcher in dem Wohnhaus gemeldet ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover durchsuchten Polizeikräfte die Wohnung und trafen dort die drei Tatverdächtigen an. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte zwei Schreckschusspistolen, welche mutmaßlich benutzt wurden und stellten diese sicher.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen entlassen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover- Döhren unter der Rufnummer 0511 109-3217 zu melden. /bo, ram

