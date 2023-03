Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall im Fuhlenbrock

Ein Verkehrsunfall mit zwei PKW sorgte am Mittwochmittag (15.03.2023) für Stau auf der Hans-Böckler-Straße in Höhe des Parkfriedhofes. Durch einen Zusammenstoß zweier PKW wurde der Fahrer eines Kleinwagens verletzt, vor Ort durch den Rettungsdienst und eine Notärztin behandelt und anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des anderen beteiligten PKW war unverletzt. An einem der beteiligten PKW wurde die Fahrzeugbatterie vorsorglich abgeklemmt. Wegen des Unfalls musste die Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Lindhorststraße kurzzeitig gesperrt werden. (Kar)

