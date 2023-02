Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kantine der Polizei hat eine neue Pächterin - Öffentlichkeit willkommen

Trier (ots)

Eine gute Nachricht zum Wochenstart: Die Polizeikantine in der Kürenzer Straße 3 hat wieder geöffnet. Auch Gäste von außerhalb sind herzlich eingeladen, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Dabei ist die Pächterin in der Trierer Gastro-Szene keine Unbekannte: Maria Zink, die bereits die Kantine im Finanzamt bewirtschaftet und auch hinter Maria's Kaffeestübchen in der Saarstraße steckt, steht in der Küche. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 7 bis 15.30 Uhr und Freitag von 7 bis 14 Uhr. Im Angebot gibt es täglich zwei Gerichte, davon eines vegetarisch und verschiedene dauerhafte Angebote. "Ich freue mich, dass Frau Zink die Kantine übernommen hat", sagt der stellvertretende Behördenleiter, Kriminaldirektor Frank Gautsche, den das Angebot bei einem Mittagessen auch schon überzeugt hat.

Selbst aus Mainz kamen Glückwünsche: Der ehemalige Polizeipräsident und jetzige Inspekteur der Polizei, Friedel Durben, wünscht viel Erfolg und freut sich für seine Trierer. Guten Appetit!

