Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl aus einer unverschlossenen Wohnung

Trier (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2023, zwischen 20 und 6 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Metzelstraße in Trier aus. Eine nicht verschlossene Balkontür lud die Täter ein, die Räumlichkeiten zu betreten und Wertgegenstände aus der Wohnung zu entwenden. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von einem unteren vierstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Trier übernahm die Ermittlungen und bittet nun um Zeugenhinweise auf der Bevölkerung. Konnten möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen vor, während oder nach der Tat in Bezug auf verdächtige Personen im Mehrfamilienhaus und Fahrzeuge getroffen werden? Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegen.

Die Polizei rät, grundsätzlich beim Verlassen einer Wohnung alle Fenster und Türen zu verschließen. Bieten Sie möglichen Tätern keinen Anreiz durch gekippte Fenster oder Terrassentüren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell