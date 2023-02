Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vermehrte Auto-Aufbrüche am Wochenende

Trier (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2023 erneut in insgesamt drei PKW im Stadtgebiet Trier ein.

Im Zeitraum vom 2. Februar, 20:00 Uhr und 3. Februar, 11:00 Uhr schlugen die bislang unbekannten Täter die rechte hintere dreieckige Seitenfenster eines am Straßenrand der Hettnerstraße geparkten grauen Audi ein. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro, entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts.

In der gleichen Nacht vergriffen sich die Täter zwischen 0:05 und 7:35 Uhr an einem in der Sachsenstraße geparkten schwarzen BMW. Auch hier drangen sie durch Einschlagen eines dreieckigen Fensters an der Hintertür in den PKW ein und entwendeten neben einem Smartphone und Fußballschuhen auch Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Im Zeitraum von 4:00 und 7:52 Uhr beschädigten die unbekannten Täter auf die gleiche Art und Weise einen in der Güterstraße stehenden violetten Nissan. Aus diesem Fahrzeug wurde eine hochwertige Damenjacke entwendet. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Die Polizei rät dringend, keine Wertgegenstände und Bargeld im Fahrzeug zurückzulassen. Von außen sichtbare Handtaschen, Mobiltelefone und Bargeld stellen regelmäßig einen Tatanreiz dar. Vergewissern Sie sich stets, dass Sie ihr geparktes Fahrzeug verschlossen und vor Diebstahl gesichert haben.

Die Kriminalpolizei Trier übernahm die Ermittlungen und bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Konnten möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen vor, während oder nach der Tat in Bezug auf verdächtige Personen getroffen werden? Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell