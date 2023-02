Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Im Schlaf bestohlen

Trier (ots)

Am 01. November 2022 begab sich gegen 03:30 Uhr ein Mann in ein Bordell in der Nähe des Hauptbahnhofes in Trier. Schließlich schlief er aufgrund seines vorangegangenen Alkoholkonsums im Treppenhaus ein.

Um 04:08 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer die Räumlichkeiten des Etablissements und trafen dabei auf den schlafenden Bordell-Besucher. Letztlich nutzten die Täter die Gunst der Stunde aus und stahlen eine Armbanduhr der Marke "Hugo Boss", eine IPhone XS und einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Noch während der Tat wachte der Geschädigte auf und bemerkte, dass zwei Männer ihn absuchten. Nach einem kurzen Gerangel ergriffen die beiden unbekannten Diebe die Flucht.

Eine fest installierte Videoüberwachung im Gebäude zeichnete die beiden Männer auf. Die Fahndungslichtbilder von den Tätern können unter https://s.rlp.de/kt5hO abgerufen werden. Die Kriminalpolizei Trier übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugenhinweise können telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell