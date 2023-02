Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Defekte Heizdecke war mögliche Brandursache

Trier (ots)

Die Polizei geht von einer defekten Heizdecke als Ursache des Wohnhausbrandes am vergangenen Samstagmittag, 4. Februar, in der Wolkerstraße aus. Dabei war der 101-jährige Hausbewohner ums Leben gekommen. Brandermittler der Kriminalinspektion Trier hatten die Wohnung untersucht und waren auf die Reste der weitgehend verbrannten Heizdecke gestoßen, die an die Stromversorgung angeschlossen war. Aufgrund ihrer Ermittlungen gehen die Brandermittler davon aus, dass ein Defekt an dem Elektrogerät den Brand auslöste. Eine Zeugin hatte das Feuer am Samstagvormittag gegen 11.38 Uhr entdeckt und Feuerwehr und Rettungsdienst informiert. Die konnten den gehbhinderten Senior nur noch tot in dem stark verqualmten und verrußten Haus auffinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell