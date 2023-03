FW-BOT: PKW auf A31 überschlagen

Bottrop (ots) - Auf der A31 auf dem Zubringer zur A2 in Fahrtrichtung Hannover hatte sich ein PKW in der Kurve auf das Dach gelegt. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte selbständig aus dem PKW klettern und wurde von Ersthelfern versorgt. Es liefen keine Betriebsstoffe aus. Der Autobahnzubringer wurde für eine kurze Zeit komplett gesperrt. Die FF Kirchhellen sicherte den Brandschutz ab. Der Fahrer des PKW war nur leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Bottrop ...

mehr