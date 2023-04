Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Produktaustritt an einem Bahn-Kesselwagen

Am heutigen Dienstag ging gegen 11:50 Uhr durch die Leitstelle der Deutschen Bahn AG eine Meldung zu einem undichten Kesselwagen ein. Da der Zug auf dem Bottroper Stadtgebiet abgestellt war, wurde die Feuerwehr Bottrop zum Einsatz gerufen. Durch die Einsatzkräfte vor Ort konnte eine Undichtigkeit an einem Schraubventil festgestellt werden. Der Bahn-Kesselwagen war mit ca. 57000 Liter Methanol gefüllt. Eine Auffangwanne wurde unter die Austrittstelle gelegt und das Produkt damit aufgefangen. Im weiteren Verlauf konnten die Einsatzkräfte unter Schutzausrüstung die Austrittsmenge verringern. Es konnte eine Abdichtung des Ventils erreicht werden. Abschließend wurde die Einsatzstelle an den Notfallmanager der DB AG übergeben. Bei einem zeitgleichen Verkehrsunfall auf der Autobahn A31 konnten zwei leicht verletzte Personen durch den Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Bottrop Feldhausen versorgt werden. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bottrop Altstadt sichergestellt. Ly

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell