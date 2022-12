Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Brand

Ettenheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch löste die Inbetriebnahme eines mittels Gasflasche betriebenen Gaskamins auf der Terrasse eines Gebäudes einen Brand in der Straße "Am Bahndamm" aus. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 23:50 Uhr offenbar zu einer Verpuffung von ausgetretenem Gas. Der Bewohner des Anwesens sowie ein in der Wohnung befindlicher Besucher konnten bei Erkennen von Flammen an dem Gerät in ein angrenzendes Zimmer flüchten, bevor es in der Folge zu der Verpuffung kam. Bei dem anschließenden Brand wurde der Mann sowie seine Frau und zwei Kinder leicht verletzt. Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen in nahe gelegene Kliniken. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro beziffert.

/ph

