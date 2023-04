Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Dachstuhlbrand

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde um 11:47 Uhr zu einem Dachstuhlbrand an der Wildestraße im Stadtteil Eigen alarmiert. Aufgrund der Meldung ist die Feuerwehr Bottrop mit einem Löschzug und zusätzlich mit der Freiwilligen Feuerwehr Eigen ausgerückt. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf das Nachbargebäude über, eine Person wurde im Dachgeschoss vermisst. Zwei Trupps unter Atemschutz erhielten den Auftrag, umgehend in dem betroffenen Bereich vorzugehen und die Person zu suchen. Aufgrund der Situation, erfolgte eine Einsatzstichworterhöhung. Dadurch wurden weitere Feuerwehrkräfte alarmiert. Nach einer umfangreichen Personensuche konnte keine Person im Dachgeschoss gefunden werden. Alle Personen befanden sich außerhalb des Gebäudes, verletzt wurde niemand. Im weiteren Einsatzverlauf konnten zwei Katzen gerettet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Feuer unter Kontrolle, es laufen noch Nachlöscharbeiten. Das Einsatzende ist noch nicht absehbar. Momentan ist die Feuerwehr Bottrop mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Durch die Freiwillige Feuerwehr Altstadt und Kirchhellen wird der Grundschutz für weitere Einsätze im Stadtgebiet sichergestellt (Ne).

