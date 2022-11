Polizeipräsidium Ulm

(BC)(HDH)(GP)(UL) Polizeipräsidium Ulm - Im Rausch gefahren

Mit Alkohol und Drogen waren mehrere Autofahrer in der Region unterwegs.

Ulm (ots)

(UL) In Ulm stürzte am Donnerstag gegen 20.30 Uhr ein 68-jähriger Radfahrer in der Vestgasse. Er war wohl zu betrunken. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

(GP) In Göppingen und Lauterstein stoppte die Polizei am Donnerstag Autofahrer, die sich berauscht ans Steuer gesetzt hatte: Ein 24-Jähriger war gegen 12.15 Uhr in der Wielandstraße unterwegs. In Lauterstein stoppte die Polizei gegen 15.15 Uhr einen Fiat Kleinlaster. Auch dessen Fahrer hatte Rauschgift genommen, bevor er sich ans Steuer setzte. Auch dieser 24-Jährige muss sich nun dafür verantworten.

(BC) Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr war in Obersulmetingen ein VW unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Fahrer und hatte den Verdacht, dass er betrunken ist. Das bestätigte ein Test. Der 60-Jährige bekommt nun eine Anzeige, weil er sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt hat. Einen 29-jährigen Autofahrer stoppten die Beamten gegen 22.30 Uhr in Baustetten weil er Betrunken war. Auch ihm nahm ein Arzt in einem Krankenhaus Blut ab. Ihre Pkw mussten die Männer stehen lassen.

(HDH) Am Donnerstag gegen 18 Uhr war in Giengen ein 48-Jähriger mit dem Fahrrad berauscht unterwegs. Die Beamten stellten bei der Kontrolle in der Margarete-Steiff-Straße fest, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Er musste sein Rad stehen lassen und bekommt nun eine Anzeige.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

