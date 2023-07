PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pkw vor Supermarkt gestohlen +++ Fahrraddiebe werden erwischt und flüchten +++ Pedelec gestohlen +++ Zusammenstoß nach Vorfahrtsverstoß +++ Hohen Sachschaden auf Parkplatz verursacht +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Pkw vor Supermarkt gestohlen, Bleidenstadt, Aarstraße, Donnerstag, 06.07.2023, 16:30 bis 17:15 Uhr

(eh)Vor einem Supermarkt in der Aarstraße in Taunusstein-Bleidenstadt wurde am Donnerstag eine Mercedes A-Klasse gestohlen. Eine Frau aus Taunusstein parkte das Fahrzeug gegen 16:30 auf dem Parkplatz des Marktes, um ihren Einkauf zu tätigen. Als sie später den Markt verließ, musste sie feststellen, dass das Auto nicht mehr auffindbar war. Unbekannte hatten dieses zuvor offenbar in einem unbeobachteten Moment entwendet. Zuletzt war die silberfarbene A-Klasse mit dem Kennzeichen "RÜD-WL 446" versehen.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Fahrraddiebe werden erwischt und flüchten, Geisenheim, Campingplatz, Donnerstag, 06.07.2023, 01:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben aufmerksame Camper in Geisenheim drei junge Fahrraddiebe verschreckt. Gegen 01:45 Uhr wurden zwei Bewohner des Campingplatzes in Geisenheim durch ihren knurrenden Hund geweckt. Als sie daraufhin nach dem Rechten sahen, konnten sie aus dem Fenster ihres Wohnmobils zwei junge Männer beobachten, die sich neben dem Wohnmobil des Nachbarplatzes an zwei dort abgestellten E-Bikes zu schaffen machten und im Begriff waren, diese zu stehlen. Den aufmerksamen Zeugen gelang es jedoch, die Diebe von ihrem Vorhaben abzuhalten und sie in die Flucht zuschlagen. Neben den beiden Männern habe eine dritte Person hinter dem Zaun des Campingplatzes am Rheinufer augenscheinlich "Schmiere gestanden". Die beiden an den hochwertigen Fahrrädern hantierenden Heranwachsenden wurden als circa 20 Jahre alt und circa 180 cm groß beschrieben. Einer habe braune, der andere blonde Haare gehabt. Weiterhin soll einer dunkel und der andere hell gekleidet gewesen sein.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt weitere Hinweise zu den Dieben unter Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Pedelec gestohlen, Geisenheim, Freybergstraße, Donnerstag, 06.07.2023, 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr

(fh)Am Donnerstag wurde einem Schüler in Geisenheim das Pedelec gestohlen. Der Junge hatte sein Rad der Marke "Giant" gegen 07:30 Uhr in der Freybergstraße an einem Metallzaun abgestellt und mit einem Bügelschloss gesichert. Als er nach Schulschluss gegen 12:45 Uhr erneut den Abstellort aufsuchte, musste er das Fehlen seines rund 3.200 Euro teuren Rades samt Schloss feststellen. Den Dieben war es offenbar zuvor gelungen, dass Schloss zu knacken und das Pedelec zu entwenden.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Zusammenstoß nach Vorfahrtsverstoß, Bundesstraße 275, Idstein, Donnerstag, 06.07.2023, 16:15 Uhr

(fh)Auf der B 275 in Höhe Idstein wurde bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 51 Jahre alter Fahrer einer Harley-Davidson Maschine die Bundesstraße von Idstein-Eschenhahn in Richtung Idstein-Wörsdorf. Zeitgleich beabsichtigte ein 80-jähriger Idsteiner in einem Suzuki Jimny, auf die Bundesstraße aus Richtung Idstein kommend aufzufahren. Hierbei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und stieß beim Abbiegen mit diesem zusammen. Aufgrund der Kollision stürzte der Harley-Fahrer und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Limburg gebracht werden. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad und dem Suzuki summiert sich auf knapp 22.000 Euro.

5. Hoher Sachschaden auf Parkplatz verursacht, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Donnerstag, 06.07.2023, 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Bad Schwalbacher Einkaufsmarktes eine Verkehrsunfallflucht, deren Sachschaden mehrere Tausend Euro beträgt. Die Besitzerin eines grauen VW Golf hatte ihr Fahrzeug zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes in der Bahnhofstraße abgestellt. Während sich die Dame ihrem Einkauf widmete, stieß eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen den linken Radkasten des VW und flüchtete anschließend. Den hierbei entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.000 Euro. Da derzeit noch keine zielführenden Hinweise zur Unfallflucht eingegangen sind, bittet die Polizeistation Bad Schwalbach darum, dass sich Zeuginnen und Zeugen unter der (06124) 7078-0 melden.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

