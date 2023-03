Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Keine Haft durch Zahlung der Geldstrafen

Pasewalk (ots)

Beamte der Gemeinsame Diensteinheit Vorpommern- Greifswald (Kooperation Landespolizei MV, Bundespolizei und Bundeszollverwaltung) kontrollierten gestern Vormittag an der BAB 11, Anschlussstelle Penkun, einen 26- jährigen polnischen Staatsangehörigen nach erfolgter Einreise aus Polen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Illegalem Besitz von Betäubungsmitteln. Er war zu einer Geldstrafe in Höhe 600,00 Euro verurteilt worden Da sein Vater zum Bundespolizeirevier Pomellen kam und die Geldstrafe bezahlte, konnte eine 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden.

Am späten Abend kontrollierten Bundespolizisten einen 40- jährigen Polen in Linken. Er war in Richtung Stettin unterwegs. Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass ihn die STA Neubrandenburg wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte mit Haftbefehl suchte. Von der ursprünglich festgelegten Geldstrafe in Höhe von 2400,- EUR waren noch 449,40 EUR zu zahlen. Die Verfahrenskosten beliefen sich auf 159,- EUR. Auch hier konnten die geforderten Geldsummen gezahlt werden. Dadurch entfiel die angedrohte 22- tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

