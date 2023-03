Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei Pasewalk- drei Haftbefehle an einem Tag vollstreckt

Pomellen (ots)

Am Samstagnachmittag überprüften Bundespolizisten auf der Bundesautobahn 11, in Pomellen, einen aus Polen kommenden Flixbus. Bei der Kontrolle wurde ein 43- jähriger polnischer Staatsangehöriger ermittelt, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl der STA Hof bestand. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht und hatte eine Geldstrafe in Höhe von 4950,00 EUR zu zahlen. Ersatzweise waren 55 Tage Freiheitsstrafe zu vollstecken. Weiterhin waren noch 50 EUR Restgeldstrafe sowie Verfahrenskosten in Höhe von 193,40 EUR offen. Der Mann hatte Glück. Seine Tochter reiste extra aus Posen (Poznan) an und zahlte für ihren Vater die Geldstrafen in Pomellen ein. Dadurch konnte er wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Am gleichen Ort wurden am späten Abend noch zwei weitere polnische Staatsangehörige verhaftet.

Ein 37- jähriger Mann war als Beifahrer in einem in Polen zugelassenen PKW Mercedes unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab zwei Fahndungsausschreibungen durch die STA Kiel: Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Trunkenheit im Verkehr. Hier hatte der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 900,00 Euro zu entrichten. Offen waren auch Kosten des Verfahrens in Höhe von 336,48EUR. Bei Nichtzahlung waren 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Die zweite Ausschreibung erfolgte zur Durchsetzung eines Fahrverbots durch Entziehung der Fahrerlaubnis. Da der Pole seine Fahrerlaubnis nicht mitführte, konnte diese vor Ort nicht eingezogen werden. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuginnenraumes wurde in der mitgeführten Reisetasche im Kofferraum eine Zigarettenbox mit diverse Spritzen und Fläschchen Testosteron aufgefunden. In der Waschtasche wurde des Weiteren eine Ecstasy-Tablette mit Prägung festgestellt. Eine Sicherstellung des Testosterons, der Spritzen und der Ecstasy-Tablette erfolgte und Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen. Da in der Zwischenzeit Bekannte die geforderte Geldstrafe bei der Bundespolizei in Kiel einzahlten, konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Ein 31- jährige Pole war ebenfalls als Mitfahrer in einem Mercedes in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsausschreibung der Republik Polen aus dem Jahr 2020 im Schengener Informationssystem. Er war zur Festnahme mit Auslieferungshaftbefehl u.a. wegen Beleidigung von Polizeibeamten und Eigentumsdelikten ausgeschrieben worden. Nach Vorführung am Amtsgericht Pasewalk erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Bützow.

