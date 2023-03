Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Ergänzungsmeldung der Pressemitteilung vom 02.03.2023: Bundespolizei stellt große Mengen Spirituosen sicher

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten stoppten am 01.03.2023 zwei polnische Kleintransporter auf der BAB 11, welche größere Mengen an Spirituosen transportierten. Wert ca. 35 000 EUR. Die Herkunft der Waren konnten jetzt polizeiliche Ermittlungen klären. In der Nacht vom 28. 02 zum 01.03.2023 hatten die Tatverdächtigen bei einem LKW den mitgeführten Anhänger im Güterverkehrszentrum Großbeeren, Nähe BAB 10, aufgebrochen. Das Güterverkehrszentrum gehört zu den größten Güterverkehrszentren Europas. Der Fahrer des LKW hatte auf dem Platz Rast gemacht und schlief. Die Anzeige wegen Hehlerei wurde auf die Straftat Besonders schwerer Fall des Diebstahls erweitert.

