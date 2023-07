PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall - Folgeunfall mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

Aarbergen, B54, zw. Rückershausen und Hausen über Aar, Mittwoch, 05.07.2023, 17:40 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B54, zwischen Rückershausen und Hausen über Aar zu zwei folgenschweren Unfällen, bei dem 2 Personen verletzt wurden.

Zunächst fuhren ein noch unbekannter Motorradfahrer mit einer Yamaha und ein 35 Jahre alter Motorradfahrer aus Wiesbaden mit seiner Honda hintereinander auf der B54 von Rückershausen in Richtung Hausen über Aar. Der Vorausfahrende verlor auf der Strecke aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in die Schutzplanke. Von dort prallte das Krad zurück auf die Fahrbahn und beschädigte dabei das Krad des nachfolgenden Fahrers. Der konnte einen Sturz vermeiden. Der gestürzte Fahrer richtete sein beschädigtes Krad gleich wieder auf und fuhr in Richtung Bad Schwalbach davon.

Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt.

Vermutlich hat sich der Motorradfahrer bei dem Unfall verletzt.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, schlank, 40-50 Jahre alt, schwarze/dunkle Motorradkleidung, Spitzbart.

Sein Motorrad konnte wenige Zeit später auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Kettenbach aufgefunden werden. Es war nicht zugelassen und wurde daher sichergestellt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 70780 entgegen.

An der Unfallstelle kam es dann in der Folge zu einem weiteren Unfall, bei dem eine Mutter und ihr Sohn verletzt wurden.

Aufgrund des zuvor geschehenen Motorradunfalls standen nachfolgende Pkw noch verkehrsbedingt an der Unfallstelle. Eine 45 Jahre alte Fahrerin aus Aarbergen bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Caddy nahezu ungebremst auf den stehenden Passat eines 54 Jahre alten Fahrers aus Aßlar auf.

Hierbei wurden die Fahrerin und deren 10 Jahre alter Sohn verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Caddy musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird hier auf etwa 10.000 EUR geschätzt.

